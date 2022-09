Wojciech Szczesny è tornato. La sosta per le nazionali riconsegna alla Juventus la miglior versione del portiere, completamente ristabilito e in forma. Lo ha dimostrato nell'ultima di Nations League con la Polonia: Tek è stato decisivo nella vittoria contro il Galles, negando il gol a Bale e compagni in almeno cinque occasioni. L'infortunio alla caviglia che lo ha fermato a fine agosto, durante la gara con lo Spezia, è definitivamente alle spalle e ora è pronto a riprendersi i pali bianconeri.



LA SCELTA - A partire dalla partita con il Bologna. Szczesny, tornato ieri in gruppo, è pronto a scendere in campo dal 1' e Allegri è orientato in questa direzione. Il polacco verso una maglia da titolare dopo un mese, con Mattia Perin destinato nuovamente alla panchina dopo la breve e comunque positiva era a difendere la porta juventina. Ultime valutazioni nei prossimi giorni, ma Szczesny è tornato e vuole riprendersi da subito il posto.