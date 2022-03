Una delle frasi che hanno reso celebre Luciano Spalletti può descrivere perfettamente la stagione di Wojciech Szczesny, capace di rialzarsi e di tornare a essere una risorsa decisiva per la Juventus. Dopo un inizio di stagione traumatico, con gli errori con la Juventus contro Napoli e Udinese e quelli con la Polonia contro l'Inghilterra,tornando a essere un valore aggiunto. Merito della fiducia di Allegri, che si è messo sempre di mezzo come scudo per respingere per le critiche, e del duro lavoro sul campo, abbinato all'esperienza e alle motivazioni.Szczesny ha accettato la sfida e l'ha vinta, dando una risposta della Juve. Quella Juve che sta aiutando nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Il rigore respinto a Candreva è stato fondamentale oltre che storico: si tratta del terzo penalty di fila parato dal portiere della Juventus in questo campionato (dopo i due, fra andata e ritorno contro la Roma), uLe parlate di Szczesny oltre a essere prezioseI tempi non sono maturi, non solo per la situazione di Gigio e quella contrattuale di Szczesny, che guadagna 6,5 milioni di euro netti fino al 2024, ma perché il polacco è tornato affidabile. E non c'è motivo per cambiarlo.