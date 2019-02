Tutti pazzi per il centrocampista del Salisburgo Dominik Szoboszlai e l'agente, Matyas Esterhazy, non chiude all'Inter: "Dominik è un centrocampista molto creativo, con parametri fisici elevati, una buona visione di gioco, un gran tiro e un eccellente passaggio finale - spiega a FcInterNews.it - Secondo la mia personale opinione potrebbe essere comparato a Sergej Milinkovic Savic per lo stile mostrato nelle partite da loro disputate. Molti club stanno monitorando, da ormai molto tempo, Szoboszlai. Il che ovviamente è una gran cosa, ma lui adesso è concentrato solo sugli obiettivi a cui aspira al Salisburgo. Ha molto da raggiungere lì. Se ho parlato con l’Inter di Dominik? I nerazzurri sono un grande e storico club. Credo che raggiungeranno molti traguardi con Giuseppe Marotta. Il suo arrivo come dirigente è stato un enorme passo in avanti. È troppo presto per avere concrete discussioni riguardanti il futuro del mio cliente".