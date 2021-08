La sessione estiva di calciomercato sta per giungere alla conclusione e Davide Vagnati sta cercando rinforzi per il suo Torino. Tra i giocatori che sono stati sondati dal direttore tecnico granata c'è anche Adel Taarabt, trequartista con un passato in Italia nelle fila del Milan e del Genoa.



Il Benfica, la società proprietaria del cartellino di Taarabt, ha chiesto 8 milioni di euro per lasciar partire il giocatore: una cifra ritenuta eccessiva da Vagnati che, per questo motivo, ha abbandonato la pista.