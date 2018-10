Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, è un punto fermo dell'Uruguay. Queste le parole di Oscar Tabarez, ct della Celeste: "Giocatori come Bentancur, Vecino, Valverde e Torreira sono tutti "nuovi", hanno giocato con noi il Mondiale in Russia. Ci sono stati anche altri calciatori che ci hanno permesso di raggiungere determinati obiettivi, ma basati sulle prestazioni fisiche, la continuità e la disciplina tattica. Penso che anche loro, pur non avendo molta esperienza, abbiano un potenziale che ne incoraggia l'utilizzo in campo".