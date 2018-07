“Alle condizioni di cui si parla, è un affare da chiudere quanto prima”. Alessio Tacchinardi non ha paura a sbilanciarsi, il suo consenso all’ipotesi Cristiano Ronaldo alla Juventus è totale. L’ex centrocampista bianconero ha ancora il polso di uno spogliatoio che è stato casa sua per undici stagioni. Oggi ha intrapreso la carriera da allenatore - oltre che da opinionista tv – avendo gli elementi per valutare l’operazione sotto ogni punto di vista. Ne ha parlato così, ai microfoni di Calciomercato.com.



Quanto siamo vicini alla fumata bianca?

“Sembra che si stia concludendo un affare che sembrava apparentemente fuori di testa. Tutti gli amanti di calcio sono impazziti. Aspettiamo fiduciosi, sarebbe una gran cosa”.



Le ricorda un’operazione simile del recente passato?

“Penso a quando arrivò Maradona al Napoli, ma io ero piccolino. E’ forte invece l’analogia con l’affare Neymar al Paris Saint Germain, anche in quel caso nessuno ci credeva e poi è stato fatto. Siamo sullo stesso ordine di grandezze. Nei miei anni di Juve nulla di simile: quando arrivò Zidane erano tutti sicuri che sarebbe esploso, ma in prospettiva. Qui invece parliamo di un fenomeno già consacrato”.



Si parla di un ingaggio di 30 milioni di euro, molto superiore rispetto al tetto attuale dei 7.5 percepiti da Higuain. Può nascere qualche problema, nel gruppo, se un compagno guadagna così tanto in più rispetto agli altri?

“Nello spogliatoio Juve non succederà nulla. Se Ronaldo arrivasse al PSG, dove ci sono più primedonne, ci sarebbe un rischio maggiore di possibili invidie. Alla Juve, conoscendo i dirigenti e i giocatori, se qualcuno dovesse lamentarsi del suo ingaggio dopo l’arrivo di Ronaldo di metterebbero un attimo a mandarlo via. Al massimo si potrebbe accelerare qualche dinamica già innescata, tipo il rinnovo di Pjanic. Resta valida una regola ricordata qualche giorno fa da Allegri: la Juve è bravissima a mandar via giocatori scontenti”.



A proposito: pensa possa scattare subito il feeling con l’allenatore?

“Allegri per un giocatore come Ronaldo è perfetto: è un tecnico moderno, che non sta a pensare a schemi, movimenti, diagonali, ha solo voglia di gente che ha fame di vincere qualcosa. CR7 soffrirebbe di un eccesso di tatticismi, come gli è successo a Madrid con Benitez. Allegri saprà pungolarlo e gestirlo a seconda delle necessità”.



E la vecchia guardia? Come lo accoglierebbe?

“Per come conosco Chiellini e Barzagli, lo vanno a prendere con la loro macchina appena arriva a Caselle. Alla Juve tutti aspettano Cristiano Ronaldo per provare a vincere insieme anche in Europa”.



Ci sarà pure un rischio, in un’operazione del genere?

“Non ne vedo. il cartellino a 100 milioni di euro, tra l’altro, è quasi un affare. Noi italiani siamo sempre bravi a cercare qualcosa che non va, in questo caso le controindicazioni non esistono. Chiaramente chi gioca a calcio lo sa: non diventerebbe automatico, con Cristiano Ronaldo, vincere la Champions. Ma la garanzia sarebbe diventare super competitivi per vincerla, ancor più di quanto la Juve lo è già oggi”.



@pietroscogna