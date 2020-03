Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a Tuttosport della situazione che si è venuta a creare in Serie A, figlia dell’emergenza Coronavirus: “Premetto: si è creata una situazione pazzesca, ma bisogna stare molto attenti a dosare le parole. Sì, anche gli addetti ai lavori. Se mi riferisco a Juve-Inter? Naturalmente. E devo dire che la Juve si sta comportando da vera signora. Ascolta, lascia parlare gli altri, anche troppo, visto che tutti o quasi hanno avuto reazioni esagerate, e magari si sarà anche stufata. La Juve se deve giocare gioca, altrimenti non lo fa. Invece tutti hanno parlato prima di sapere le cose. All’Inter è stato anche chiesto se volevano giocare il lunedì… Poi, però, siamo alle solite: c’è chi parla di Calciopoli bis e mi sembra una follia. Io ho giocato per 11 anni nella Juventus, è troppo facile cercare un appiglio simile. Non capisco nemmeno le dichiarazioni di Liverani: Fabio è un amico nonché una persona molto intelligente, ma ha detto cose sbagliate. Parlare di campionato falsato e cose del genere… sono frasi molto pesanti“.



SULLA LEGA - “Poteva gestire meglio la situazione e soprattutto spiegarla con maggiore chiarezza, ben prima del giorno in cui era previsto che si giocasse Juventus-Inter. Senza chiarezza si lascia spazio alla libera interpretazione e non va bene. Ma, ripeto, se salta fuori Calciopoli diventa tutto esagerato. Questa è follia. Accusare la Juve è vergognoso. Sarà anche un periodo di grandi pressioni, con punti pesanti in ballo, ma in questo caso bisogna solo abbassare le orecchie e accettare le decisioni di governo e Lega”.