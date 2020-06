Intervistato da Calcio Today, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione su Conte e sull'Inter in generale.



“Il distacco dalla vetta è importante, ma ancora non è finita. Secondo me l’Inter ha un problema strutturale, mancano giocatori imprevedibili che facciano la differenza. La squadra è schiava del suo gioco, Eriksen è un buon elemento, ma sono i campioni a fare la differenza. Un voto al lavoro di Conte? Lui è un super allenatore, ma rispetto al lavoro svolto finora non posso dargli più di 6”.