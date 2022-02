Alessio Tacchinardi a TmwRadio: “Allegri e Mourinho? Nessuno penso che qualcuno non possa dire che non sono stati grandi allenatori. Ma oggi lo sono ancora? Ho visto la Juve un po’ in crescita di intensità, ma non mi è piaciuta l’analisi su Vlahovic. Non è vero che non ha giocato bene col Torino perché non è abituato a giocare tre partite a settimana non mi basta. Serve una spiegazione tattica diversa”.