Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni de Il Milanista di tante tematiche riguardanti i bianconeri:



CENTROCAMPO - "Bisogna attendere quelli che saranno i risultati ma ad oggi il centrocampo della Juve è di uno spessore altissimo, a livello dei top club d’Europa, sia in campo che per le alternative. Ha tantissime varianti".



MARCHISIO - "Il suo addio mi ha ricordato un po’ il mio, non c’era più quella considerazione nel far partire un giocatore titolare perché un allenatore preferisce altri. Forse Allegri non lo riteneva più idoneo per la sua idea di gioco e tenerlo lì, abbandonarlo un po’ a sé stesso, non sarebbe stata la soluzione migliore. Se Marchisio si sente ancora giocatore è giusto così, che sia andato. Non vedo troppe polemiche: sono solo scelte".



PRIMA RONALDO O HIGUAIN? - "Mi auguro Ronaldo. Higuain è davvero una bella persona, l’ho conosciuto, gli auguro il meglio e son sicuro che ne farà di gol. Ronaldo ha aspettative enormi addosso, deve sbloccarsi. Spero Ronaldo ma son sicuro che anche Higuain non si farà attendere troppo. Spero che il Milan torni in Champions, conosco Rino, Maldini, persone che meritano tanta stima".