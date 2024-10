Tacchinardi: "Motta, che attributi a fare quella sostituzione!"

2024 Getty Images

, ex centrocampista dellae attuale commentatore, analizza Inter-Juventus 4-4 dallo studio di Pressing, su Canale 5: "La Juve ha un allenatore con personalità. Cambia spesso formazione, fa giocare chi non sta bene e riposare chi sta bene. Ha avuto gli attributi di sostituire Vlahovic sul risultato di 2-4, mi sta stupendo".Tacchinardi aggiunge: "E' stata una partita intensa, si sono viste tante belle cose e tanti difetti difensivi. Recrimina più l'Inter che sul 4-2 ha sprecato le chance di andare sul 5-2 poi Yildiz ha dimostrato di essere un grande giocatore. I nerazzurri in difesa non sono gli stessi dell'anno scorso".

Inter - Juventus: 4-4Marcatori: 15’ Zielinski (rig), 20’ Vlahovic, 26’ Weah, 35’ Mkhitaryan, 37’ Zielinski (rig), 8’ s.t. Dumfries, 27’ s.t e 37’ s.t. YildizAssist: 20’ McKennie, 26’ Conceicao, 35’ Thuram,Inter: Sommer; Pavard (dal 18’ s.t. Bisseck), de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski (dal 18’ s.t. Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (dal 32’ s.t. Darmian); Thuram (dal 42’ s.t. Taremi), Lautaro.Juventus: Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Danilo (dal 32’ s.t. Gatti), Cabal; Locatelli, McKennie (dal 37’ s.t. K. Thuram); Conceicao, Fagioli (dal 17’ s.t. Savona), Weah (dal 17’ s.t. Yildiz); Vlahovic (dal 32’ s.t. Mbangula).

Ammoniti: Danilo, Pavard, DumfriesEspulsi:Arbitro: Guida (della Sezione di Torre Annunziata)VAR e AVAR: Mazzoleni - Fabbri.