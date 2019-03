Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato sulle pagine de Il Corriere Torino alla vigilia della partita contro il Napoli. Queste le sue parole:



ALLEGRI - "La scarsa riconoscenza è un grande problema di tutto il calcio. Allegri ha fatto sempre benissimo. A Madrid ha sbagliato una partita, una gara pesante, ma è troppo presto. La sentenza, se sentenza sarà, arriverà tra dieci giorni. Fossi stato in lui, sui social l’avrei fatto anche prima. Io ho salutato tutti un paio di anni fa, mi ero stufato di certi fenomeni da tastiera. I social stanno veramente rovinando il calcio".



ZIDANE - "Una partita persa non basta per parlare di un avvicendamento in panchina. Detto questo, Zidane è sicuramente un amico, nonché un ex bianconero che ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Conosce molto bene Torino, l’ambiente e la società. Ha il cosiddetto stile Juve. È sicuramente un grande. Se Allegri non dovesse restare, sarebbe il migliore allenatore per il club bianconero".



ATLETICO-JUVE - "Contro l’Atletico servirà la partita perfetta, senza errori, una rimonta simile a quella che fece la mia Juve nella semifinale del 2003 contro il Real. I bianconeri hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere. Dovranno fare all-in".