Stefano Tacconi, ex portiere - tra le altre - della Juventus, ha parlato a Radio Due, mandando un messaggio chiaro a Gigi Buffon: "La papera che ha fatto in Champions fa capire che forse è arrivata anche per lui l'ora di smettere. A 42 non puoi pretendere più di tanto da te stesso. Il portiere più forte della Serie A? Szczesny, anche se Donnarumma finalmente ha trovato un preparatore di portieri che lo sta allenando. Italia '90? Se avessi giocato io avremmo vinto il Mondiale".