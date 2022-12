Occhi a cuoricino per Andrea Tacconi, il figlio dell'ex portiere Stefano da otto mesi alle prese con un aneurisma cerebrale che ha fatto spaventare tutti. Le condizioni però per fortuna stanno migliorando, come fa sapere Andrea con un post sui suoi profili social: "Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica".



Tacconi era stato ricoverato ad Alessandria il 23 aprile dopo aver subito un malore mentre era con il figlio, già da qualche mese l'ex calciatore stava migliorando e a giugno scorso aveva iniziato a scrivere per comunicare con le persone vicino a lui. I giorni passano, Tacconi migliora. Un sorriso e una speranza per il futuro.