Sta meglio, decisamente meglio, Stefano Tacconi a distanza di tre mesi dall'aneurisma cerebrale dello scorso 23 aprile che aveva fatto anche temere per la sua vita. L'ex portiere della Juventus si trova da tre settimane presso il centro di riabilitazione Borsalino, dopo i due mesi all'ospedale di Alessandria e direttamente da lì ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute a Il Secolo XIX.



"Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente; ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio", dice Tacconi. Impegnato da qualche giorni in un percorso di recupero fatto di tanta fisioterapia, perché il suo primo desiderio è di ricominciare a camminare normalmente e fare ritorno a casa. Come racconta il figlio Andrea, la carica sembra essere quella dei giorni migliori, anche nel commentare gli ultimi movimenti di mercato della sua Juve: "Alla Juve è tornato Pogba, un gran giocatore; meno male che Dybala è andato via".