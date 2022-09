Pjanic, Manolas, e ora un altro ex romanista: ricordate Panagiotis Tachtsidis? Il centrocampista greco è sbarcato negli Emirati Arabi e ha firmato con il Khor Fakkan. In Italia con le maglie di Torino, Cagliari, Lecce, Verona, Roma e Genoa, fino alla scorsa stagione giocava in Arabia Saudita con l’Al-Fayha.