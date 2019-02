Secondo il New York Post, il presidente del Venezia Joe Tacopina sarebbe stato arrestato giovedì all'aeroporto JFK perché in possesso di un tirapugni. Il numero uno della società veneta però ha replicato, affermando che si trattava di un "fermacarte". Il Venezia oggi ha diffuso un comunicato stampa per smentire la ricostruzione dei fatti riportata dal NY Post.



"Si precisa che il presidente Tacopina non è stato arrestato all'aeroporto internazionale JFK di New York ma che è stato semplicemente fermato per un controllo, in quanto nel suo bagaglio a mano era rimasto un vecchio fermacarte di metallo, che aveva da 15 anni e che non poteva viaggiare in cabina. Successivamente al controllo, il presidente Tacopina ha potuto prendere il volo che l'ha portato regolarmente in Italia ieri mattina, come da programma".