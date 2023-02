Il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha voluto chiarire ai microfoni di Itasportpress il futuro della panchina della squadra ferrarese, soprattutto dopo i rumors di questa mattina che volevano un ritorno in panchina di Daniele De Rossi al posto di Massimo Oddo, la cui cura, al momento, non sta dando gli effetti sperati.



"NON TORNA" - "No, De Rossi non torna si va avanti così. Ortoli al posto di Lupo? Ortoli è con noi da diverso tempo e sta facendo un buon lavoro anche nello spogliatoio. Vedremo".