Joe Tacopina esce allo scoperto. Dopo le esperienze a Bologna e a Venezia, l'avvocato italo-americano vuole il Catania (serie C): "Ho presentato un'offerta per rilevare il club per intero, male che vada chiedo una parte consistente delle azioni. Penso a una società sul modello dell'Atalanta, che possa tornare a breve in Serie A. Quella rossazzurra è una piazza che scoppia d'entusiasmo, ha una storia importante e deve riviverla. Mi sono imposto una scadenza: due settimane. Da mesi i miei avvocati leggono le carte del Catania. Io ho imprenditori uomini di calcio come Giovanni Gardini (ex chief football administrator dell’Inter, ndr) che sposerebbero le mie idee. Nel 2006 ho assistito a Roma-Catania vinta 7-0 dai giallorossi, mi è rimasto impresso il comportamento di 10 mila spettatori che erano all’Olimpico e che hanno sostenuto sempre la propria squadra nonostante il passivo. Quella scena l’ho sempre portata dentro di me".