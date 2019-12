Più di 100 portieri tutti insieme, di ogni categoria, dalla Serie B ai Dilettanti al Settore Giovanile, riuniti su un solo campo, quello del Livorno all’Ardenza, in una giornata definita “Talent Keeper for Onlus”, fissata per il prossimo 28 dicembre.



L’evento, patrocinato dal Comune di Livorno, lega l’aspetto tecnico, di studio, preparazione e allenamento dei portieri, a quello sociale. L’intenzione della società organizzatrice, la “Talent Keeper”, è quella di riunire, in questa occasione, “le varie associazioni per promuovere le loro rispettive attività e magari creare una collaborazione tra le stesse”. Nella giornata verrà organizzato un triangolare benefico tra squadre “speciali” (fra cui una selezione di sacerdoti) e una lotteria benefica, con cimeli offerti da calciatori professionisti.



Come detto, organizza la “Talent Keeper” di Marco Fognani, con Mirko Piram (direttore organizzativo) ed Emiliano Gronchi (direttore tecnico). I portieri iscritti, al costo di € 40 (compreso il pranzo), effettueranno una giornata intera di allenamento specifico sotto la guida di uno staff tecnico composto da preparatori muniti di licenza Figc, alcuni dei quali tesserati per società professionistiche. Il “testimonial” della giornata è Daniel Priami, portiere della Nazionale di Calcio Amputati e neo Campione d’Italia con la Nuova Montelabbate.



La Asd Talent Keeper Verona si occupa della formazione tecnica di portieri di calcio da oltre 10 anni. Per le iscrizioni va contattato Mirko Piram (338-7611299) oppure le pagine Facebook ed Instagram Talent Keeper Toscana.