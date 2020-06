Le caratteristiche tecniche sono diverse, diverso anche il ruolo. Ma nell’immaginario dei tifosi della Roma il parallelo tra Totti e Zaniolo è un leit motiv quasi inevitabile. Difficile, difficilissimo superare i record giallorossi del Capitano, in fatto di presenze, reti e stagioni; ma per altri versi Zaniolo potrebbe andare addirittura oltre. Vedi ad esempio il Pallone d’Oro, che Totti non ha mai conquistato. Gli analisti hanno aperto da tempo la scommessa sui giovani talenti internazionali in grado di vincere il trofeo entro il 2023. Tra i giovanissimi, prima c’erano Haland (ritenuto molto vicino, a 7,50), Kulusevski e Tonali (ancora distanti, a 100). Ora, spiega Agipronews, è apparso anche Zaniolo, e la quota non è neanche astronomica: 66. Il suo cammino, interrotto dal grave infortunio di gennaio, sta ormai per riprendere. Chissà che la quota non cominci a scendere.