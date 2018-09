"Voglio essere una donna libera e la foto che sto per postare ne è la riprova". Lo aveva annunciato Tamara Gorro al secolo la moglie e compagna del difensore argentino oggi infortunato al Valencia, Ezequiel Garay.



Nessuno però si sarebbe aspettato tanto, perchè la foto postata poi dalla bellissima modella sul proprio profilo instagrama ha dato ampiamente scandalo. Tamara si è mostrata completamente nuda come mamma l'ha fatta in una foto scattata all'aperto su un promontorio. Perfino Garay ha voluto sdrammatizzare in un commento: "non sapevo di aver questo tesoro in casa".



Ecco la foto dello scandalo e altre della bellissima Tamara nella nostra gallery.