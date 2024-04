Tamuzo, il calciatore che si ritira e fa causa ai vaccini: 'Il mio corpo non funziona come prima'

un' ora fa

4

Una storia curiosa dal calcio francese. François-Xavier Fumu Tamuzo, ex centrocampista dello Stade Lavallois, seconda divisione francese, non ha dubbi sul calo delle sue prestazioni che gli sono costate la carriera a 29 anni: tutta colpa degli effetti collaterali del vaccino anti Covid. Ed è per questo che ha deciso di portare in tribunale BioNTech e Pfizer che quei vaccini li hanno prodotti.



I FATTI - Come scrive Le Parisien, la vicenda comincia nell'estate del 2021 quando Tamuzo si sottopone alle prime due vaccinazioni. Quello il momento che lo stesso giocatore individua come spartiacque della sua carriera: da lì in avanti gli infortuni non gli hanno più dato tregua. Prima va ko un ginocchio poi, a marzo del 2022 e dopo la terza dose, il tendine d'Achille fa crac. Un calvario che lui stesso non si spiega. “Vorrei capire perché il mio corpo ha smesso di funzionare normalmente: non posso più camminare a lungo, correre mi è diventato impossibile. Ho dolori anche solo per salire o scendere le scale”, ha detto. Ora saranno i giudici a decidere se le sue accuse hanno un fondo di verità o meno.