Fernando Llorente oggi compie 36 anni e la Juventus gli ha rivolto gli auguri sui social. Del resto, non si può dimenticare l'apporto del centravanti spagnolo alla causa bianconera: 27 gol totali in 92 apparizioni con la Juve in tutte le competizioni, tra il 2013 e il 2015.