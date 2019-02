Compie oggi 35 anni uno dei giocatori più forti ad aver vestito la maglia della Signora negli ultimi anni: Carlitos Tevez. Nonostante il suo addio dopo sole due stagioni passate a Torino, l'Apache ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi bianconeri, perché 50 gol in 96 presenze non si dimenticano di certo facilmente. Tevez ha aiutato la Juve a mettere in bacheca due scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana. L'unico rimpianto? Non aver portato la Signora sul tetto d'Europa.