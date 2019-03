Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, consegnerà questa sera il Tapiro d'Oro a Diletta Leotta dopo che la giornalista Rai Paola Ferrari ha dichiarato: "Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B". Ecco le risposte della conduttrice di Dazn: "Queste dichiarazioni le ho sentite. Non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perché lei mi segue tanto invece e parla spesso di me. Mi fa piacere. Se è vero che mi sono rifatta? Ma non è vero! Sono davvero felice di aver vinto il mio primo Tapiro".