Non cambia la posizione della Juventus per quanto riguarda i tappetini virtuali accanto alle porte. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la società bianconera ritiene sempre che i diritti per i tappetini non siano collettivi, bensì soggettivi e dunque in mano ai singoli club. Per questo il club campione d’Italia nell’ultima assemblea ha fatto mettere a verbale che non conferirà la delega a vendere quei diritti. Tale posizione è rimasta invariata anche dopo la circolare pubblicata dalla Lega Serie A. Il tema resta quindi oggetto di discussione. Una discussione che è slittata per ora, anche perché la Juve giocherà la prima di campionato in trasferta, al Bentegodi di Verona contro il Chievo.