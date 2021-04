Dagli studi della Domenica Sportiva, l'ex allenatore, Marco Tardelli, esprime la propria opinione sul futuro del tecnico dell'Inter, Antonio Conte.



"Non una partita entusiasmante. Napoli in vantaggio per un cross, Handanovic ha fatto un grosso errore. Poi l'Inter nel secondo tempo è venuta fuori. Per quel poco che ha fatto, l'Inter è stata più concreta. Eriksen non trovava la posizione? I giocatori bravi la trovano sempre. Non ha giocato una bella partita, ma ha trovato il gol. Nel primo tempo ha giocato malissimo. Marotta via dalla Juve è stato un errore e se dovesse tornare sarebbe una buona cosa per i bianconeri. Credo che Conte possa andare via dall'Inter dopo quest'anno".