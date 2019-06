Il centrocampista campione del mondo con l'Italia nel 1982, Marco Tardelli parla all'Ansa del mondiale femminile: "L'Italia è già innamorata delle azzurre della nazionale di calcio. La ct Bertolini stia tranquilla, non c'è proprio il rischio di carenza d'affetto: erano vent'anni che non andavamo al mondiale con le donne, è chiaro che ieri è scoccata la scintilla. Tecnicamente qualcosa va ancora migliorato, ma l'importante è la dimostrazione d'amore per la maglia che è stata data dalla nazionale contro l'Australia. Tra l'altro è anche una bella rivincita: mi risulta che alle australiane sia proibito venire a giocare nel campionato italiano, considerato poco competitivo e allenante. Visto quello che è successo ieri, non mi pare proprio...".