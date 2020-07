"Non c'è necessità di cambiare, a meno che non si voglia inventare qualcosa per fermare lo strapotere della Juventus". Marco Tardelli, ex calciatore della Juve e della Nazionale dice forte e chiaro che per lui i playoff sarebbero un'idea sbagliata. "Non è colpa dei bianconeri se finisce sempre alla stessa maniera - dichiara a Il Corriere dello Sport -., esclusivamente per opporsi ad un potere che viene espresso dal campo"."Forse si dovrebbe intervenire altrove, per esempio nella distribuzione dei proventi dei diritti tv. Fare in modo che chi è ricco non lo diventi sempre di più e chi lo è di meno abbia maggiori possibilità per investire." Fare come in Premier dove non è mai ben chiaro chi trionfi o chi retroceda. Qui più o meno un'idea ce l'abbiamo già prima che la stagione cominci"."Il regolamente e l'uso del VAR meritano interventi concreti e decisi perché esista uniformità di giudizio. Io resto perplesso, e questo è un eufemismo, dinnanzi ad una stagione con 170 rigori o qualcosa del genere"."Cosa mi è piaciuto? L'Atalanta, tantissimo. La rinascita del Milan con Pioli. E mi sembra che anche l'Inter abbia fatto bene. La Juventus è campione d'Italia, ancora, perché ha fatto più punti e nelle stesse condizioni. Stravolgere la Serie A non avrebbe alcun senso. Perché poi da noi si e altrove no? Cosa vorremmo rappresentare?"