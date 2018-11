Potrebbe essere stata l'ennesima mossa a sorpresa di Tare. Ma di quelle azzeccate: Pedro Neto ha siglato un super gol con il Portogallo U19, consentendo ai suoi di battere la Germania U19 1-0. Pallone sul vertice dell'area di rigore, finta a rientrare sul destro secca, ingresso in area, e tiro fulminante a fissare il risultato.



POLEMICHE E ATTESA - L'arrivo dei due baby portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordao a Roma ha suscitato molte polemiche: l'esborso economico per farli arrivare è stato importante, e sono fuori dal giro della prima squadra. Ma Tare li aspetta, e continuano a stupire in nazionale...