Si potrebbe definire effetto Eriksson. L'ex allenatore della Lazio e della nazionale inglese comincia bene la sua nuova esperienza in panchina. All’esordio sulla panchina delle Filippine ha battuto per 1-0 Singapore (gara valida per la prima giornata del Campionato dell’ASEAN di calcio, torneo targato Suzuki, per le nazionali del Sud-Est asiatico). Vittoria di misura, con la speranza che sia di buon auspicio: il tecnico dell'ultimo scudetto biancoceleste affronterà con la sua selezione Timor Est sabato per provare a bissare. Anche perché l'avventura nelle Filippine era cominciata in maniera bizzarra: al suo arrivo all'aeroporto ad attenderlo non c'era nessuno, come riporta France Football.