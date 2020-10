Il ds della Lazio, Igli Tare, si è concesso per una lunga intervista al programma albanese Wake Up. Ecco come si è espresso tra offerta personali ricevute, il Covid e il mercato: "Ho ricevuto diverse offerte per allenare la nazionale Albanese. Per me è un orgoglio contribuire al bene del calcio albanese, ma non ci sono solo io, tanti altri lavorano e non hanno la mia visibilità.? Conosco Reja ha molta esperienza, il ricambio generazionale è importante, dobbiamo dare tutti una mano.. La Lazio è stato come un amore che ti travolge. Ho due figli che giocano nella Lazio, il più grande sta nella Primavera, provo a dare dei consigli, ma lascio che facciano da soli le loro esperienze".Poi sulla pandemia: ". Stiamo attraversando un periodo di transizione. Con il Covid facciamo molta attenzione all’organizzazione del lavoro, ogni giorno cerchiamo di avere contatti più limitati possibili con il mondo esterno, non è una situazione facile. Questa stagione è quella della conferma della Lazio in Champions League e sarà difficile. Dovremmo pensare al breve e non a lungo termine".Infine sul mercato e il Leone d'Oro: ", i tifosi non sempre sono contenti, ma non sanno le fatiche che ci sono dietro ogni trattativa., ed è importante dare la giusta continuità. Le aspettative sono sempre più alte. Quando mi hanno contattato per il premio sono rimasto sorpreso ma pieno di gioia".