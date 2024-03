Quanto guadagnerà Zielinski nell'Inter

Il futuro di Piotr Zielinski sarà in nerazzurro. Il centrocampista polacco ha già svolto le visite mediche con l'Inter che sta chiudendo il primo rinforzo per la prossima stagione. Ultimi mesi da centrocampista del Napoli, col quale ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e andare via a parametro zero. Marotta e Ausilio non hanno pagato nulla per il cartellino,. Zielinski si legherà all'Inter con un contratto di tre anni più un'opzione per il quarto.- Anticipata quindi la concorrenza della Juventus, che aveva pensato al colpo a parametro zero con la regia di Cristiano Giuntoli. L'uomo mercato bianconero conosce bene Zielinski e il suo agente per aver lavorato con loro ai tempi del Napoli,. Marotta si è mosso sottotraccia per convincere il polacco, che ha respinto per due volte una proposta di rinnovo da De Laurentiis.- Il Napoli è quindi rassegnato a perdere Zielinski alla fine della stagione, ha voltato pagina e sta già studiando il sostituto del centrocampista. Alla dirigenza piacedel Fenerbahçe, stessa società dalla quale nell'estate 2022 è arrivato Kim che era a un passo dal Rennes. Classe '99, Szymański - anche lui polacco come Zielinski - segna come un attaccante e ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.