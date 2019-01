"Confidenza e rispetto. Diciamo che Rino si prendeva qualche licenza, perché con Carlo si poteva. Quando vuole bene a qualcuno Rino ha bisogno di dimostrarlo anche fisicamente. A qualcuno mollava una pizza, come dice lui, altri li abbracciava. A Carlo il suo modo di fare piaceva, perché lui era diverso, e proprio per questo motivo lo apprezzava. Credo che il rapporto così saldo sia nato proprio dalla differenza dei loro caratteri. Rino è sempre stato molto generoso e questo è un altro tratto del suo carattere che ad Ancelotti ha sempre amato moltissimo. Ricordo quando lui e Pirlo sono tornati dal Mondiale del 2006. Erano cambiati, più maturi, più consapevoli del proprio ruolo. Ricordo che dovevamo giocare il preliminare di Champions League contro la Stella Rossa e loro sono tornati prima dalle vacanze per ricominciare ad allenarsi e non perdersi un appuntamento così importante. Avevano un altro senso di responsabilità". Mauro Tassotti ha parlato del rapporto tra Gattuso e Ancelotti in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport.