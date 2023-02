Il portiere del Milan, Ciprian Tatarusanu, ha parlato a Milan Tv e Dazn per presentare la sfida di oggi dei rossoneri contro il Monza:



"È normale, quando le cose non vanno bene c'è tristezza.Contro Torino e Tottenham sono state partite difficili, speriamo di ottenere un'altra vittoria. Sono una squadra in forma, sono ancora imbattuti, ma spero di mettere in campo il nostro calcio migliore e di vincere".