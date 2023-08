Dopo la fine del contratto con il Milan Ciprian Tatarusanu è volato in Arabia Saudita. Anche lui, come tanti altri calciatori, da domani giocherà nella Saudi Pro League vera e propria protagonista di questa sessione di mercato: il portiere classe '86 ha firmato un contratto di due anni con l'Abha Club con ingaggio da 1,7 milioni di euro il primo anno che sale a 1,8 il secondo.



IL RETROSCENA - A quasi 38 anni il portiere romeno lascia l'Italia e inizia una nuova avventura in Arabia, nello stesso club dove gioca l'ex Lazio e Inter Felipe Caicedo. Prima di firmare con il club arabo a Tatarusanu aveva anche pensato il Cagliari che cercava un titolare per il ritorno in Serie A, poi ha virato su Scuffet che si giocherà il posto con Radunovic. Tatarusanu invece difenderà i pali dell'Abha Club per i prossimi due anni, per quello che potrebbe essere l'ultimo contratto della sua carriera.