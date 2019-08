Si chiama Tatiana Zver'ko, di professione fa la modella, ha un fisico da urlo e una passione smodata per il calcio. Un profilo instagram seguitissimo e una popolarità in ascesa in Russia, Taty (questo il suo nick sui social) ha partecipato (finendo in top 5) al concorso di bellezza Miss Supertalent difendendo, ovviamente i colori della Russia.



La sua vera passione è però lo Zenit San Pietroburgo, va spesso e volentieri allo stadio a seguire dal vivo le partite e non manca di farsi fotografare e riprendere tanto che lo stesso sito ufficiale del club ha ricondiviso i suoi post. Eccoli nella nostra gallery.