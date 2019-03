L'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento dando un clamoroso indizio di mercato sul suo ex ct dell'Italia, Antonio Conte.



VUOLE TORNARE - "Conte vuole tornare ad allenare in Italia. Lui è un vero leader, un valore aggiunto per il nostro calcio. Ho ancora affetto nei confronti di Antonio".



RAMMARICO - "Ho il rammarico che se gli avessi dato nel 2016 i soldi che chiedeva, probabilmente saremmo andati al mondiali".