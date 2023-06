da tifosi romanisti (senza dimenticare chedello stadio di Budapest), l'arbitroè stato il vero protagonista della recente finalissima divinta dal Siviglia ai rigori al cospetto dellaI colleghi inglesi hanno difeso il fischietto costretto ad essere scortato nell'aeroporto di Budapest, e anche la Uefa ha aperto una inchiesta su quanto fatto nello Special One un'ora circa dopo il fischio finale alla Puskas Arena. Ma non è tutto.Sì perchè la stessa Uefa, molto attenta agli accadimenti fuori dal rettangolo di gioco,E il giudizio datosu quanto fatto dall'arbitro classe 1978il 45enne, finito nel mirino specialmente per un rigore non assegnato alla Romarischia di essereE di conseguenza di staredi un certo prestigio a livello europeo.Un provvedimento auspicato dalla Roma, espostasi ufficialmente contro Taylor per bocca di Tiago Pinto, ds dei giallorossi: "Il rigore non assegnato per il fallo di mano di Fernando è sotto gli occhi di tutti, ma la nostra frustrazione non nasce unicamente da quel singolo episodio - ha tuonato il portoghese -.Ma voglio dire con chiarezza a nome del club che la condotta arbitrale non è stata all'altezza di una finale."