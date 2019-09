Il presidente della Liga spagnola rimpiange Cristiano Ronaldo, passato l'anno scorso dal Real Madrid alla Juventus: Ecco le parole di Javier Tebas a Canal 11, con le quali auspica un ritorno di CR7 in Spagna: "Vorrei che Cristiano Ronaldo tornasse".



'RIVOGLIO CR7 E MOURINHO' - "Pensavo che la sua partenza avrebbe influito di più ad essere onesto. In ogni caso, preferisco un campionato con Ronaldo piuttosto di uno senza. Vorrei anche il ritorno di José Mourinho sulla panchina di una squadra della Liga: è un grande allenatore ed un grande nome per promuovere il nostro campionato".