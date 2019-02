L'allenatore dello Schalke, Domenico Tedesco ha dichiarato alla vigilia della sfida col Manchester City in Champions League: "Non siamo di certo favoriti, ma siamo giunti agli ottavi e ora ce la giochiamo. Il Manchester City è fortissimo, ma dobbiamo provarci per noi stessi e per i nostri tifosi. Non c'è niente di più bello di affrontare una delle migliori squadre al mondo nella fase ad eliminazione diretta di Champions, abbiamo lavorato duramente per essere qui e ora vogliamo dare il massimo. Il City è capace di gestire qualsiasi situazione, ogni giocatore sa sempre quello che deve fare. Loro sono molto forti in mezzo, ma se sapremo fare il nostro dovere, sono certo che li possiamo mettere in difficoltà".