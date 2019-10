Il pessimismo che già nella giornata di ieri aveva avvolto Kevin Malcuit si è concretizzato oggi in realtà. Il terzino era infatti uscito dal campo nel corso della gara contro la Spal in seguito a una forte distorsione al ginocchio destro. Subito si è temuta la lesione del legamento crociato e gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno confermato la prima diagnosi per uno stop che si preannuncia molto lungo.



Ecco il comunicato ufficiale:

Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante Spal-Napoli, si è sottoposto presso la Clinica Pineta Grande ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro.



Il difensore azzurro verrà visitato domani dal Prof. Mariani a Villa Stuart.