Il Milan avrebbe deciso: Inzaghi sarà il suo prossimo allenatore. Lo ha rivelato Sportmediaset, ma c'è un grande ostacolo: bisogna trattare con Claudio Lotito. Anche perché, come riporta il Corriere dello Sport, per ora tra il n.1 biancoceleste e il mister c'è il gelo.



INZAGHI OUT? - Dentro o fuori: sarebbe saltato il terzo appuntamento tra le parti, Inzaghi è in partenza per gli Stati Uniti, nel frattempo aspetta una chiamata. Non quella di Lotito, che ora ha 24 ore per trovare un accordo. Trapela l'irritazione di Lotito per l'interesse del Milan.