Telegraf - Clamoroso Vanja Milinkovic-Savic: litiga e colpisce un tifoso serbo in un pub di Monaco

22 minuti fa



Clamoroso quanto sarebbe accaduto al portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic: secondo quanto riportato dal Telegraf, quotidiano serbo, l'estremo difensore granata, durante una sera libera nel ritiro con la nazionale, avrebbe litigato, fino a colpirlo, con un tifoso che lo aveva criticato perché stava bevendo prima della gara con la Danimarca, in un pub di Monaco. Non ci sono ancora però posizioni ufficiali in merito alla vicenda: la Serbia è stata eliminata nella fase a gironi di Euro 2024, arrivando ultima nel Gruppo C con Inghilterra, Danimarca e Slovenia.