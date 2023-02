Shakira fa pulizia a modo suo e canta: "Potrei uccidere il mio ex". Con tanto di tacchi a spillo. La star sembra voler continuare la sfida a distanza con Piqué. #ANSA https://t.co/nNeC8E8I0Q pic.twitter.com/S0v2Lng1WK — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 17, 2023

Continua il botta e risposta, seppur a distanza,. La cantante colombiana si è fatta ritrarre in un video mentre fa le pulizie in casa e canta, con tanto di tacchi a spillo:Questo il nuovo video di Shakira, destinato sicuramente a far discutere a lungo: