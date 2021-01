Va ancora avanti la telenovela tra Zaniolo e Madalina Ghenea. La modella su Instagram dopo la dura lettera dei suoi avvocati di ieri sera con cui annunciava di non aver alcuna relazione col talento della Roma (“ci siamo incontrati solo una volta”) ha postato alcune storie sui suoi account social tornando sul rapporto con Nicolò. “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Così come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. E’ una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”.



Poco prima altre storie, sempre su Instagram, in cui ha risposto piccata a chi aveva parlato del loro rapporto. Inclusa Francesca, la mamma di Zaniolo, che si era detta contraria a questa relazione: “Ragazzi, occhio a mettere dei cuori (i like su Instagram, ndc) perché per la maggior parte delle persone risulteremo tutti congiunti. No perché io di solito mi fidanzo dopo almeno un anno di conoscenza e non dopo 25 giorni”.