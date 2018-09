, una partita che nel corso degli anni ha assunto risvolti significativi in virtù di un rapporto sempre più solido tra le due società. In campo non sono nemmeno mancati appuntamenti importanti: secome si legge nell'infografica), ecco che a restare impresso nella memoria è l'incontro del Mapei Stadium quando la punizione disancì il punto più basso dell'intero ciclonel 2015/2016, da cui poi la Juve ripartì di slancio senza fermarsi più. E pure domenica non mancheranno gli spunti. C'è uncon Allegri chiamato a risolvere una serie di rebus delicati:insegue il suo primo gol ufficiale, ma è Pauloin questo momento a rappresentare il vero nodo tattico da sciogliere.– 90 minuti più recupero di fuoco, poi si tornerà a parlare anche di altro. Magari di. Sonoin seno alle operazioni che nelle ultime tre sessioni di mercato hanno portato i giovania diventare di proprietà del Sassuolo pur restando in orbita bianconera che ne detiene un diritto di riacquisto formale (Magnani) o solo un canale privilegiato in ottica futura. E, nuovamente in prestito al club neroverde che vorrebbe trasformare il suo acquisto a titolo definitivo nel prossimo grande investimento. D'altro canto la Juve continua a considerare quella di Sassuolo la piazza giusta per far crescere i suoi giovani in serie A, ma anche una società capace di sfornare a sua volta talenti di grande prospettiva senza paura di investire sul mercato: l'operazioneè una di quelle seguite con particolare attenzione dalla Juve, se dovesse effettuare il salto di qualità anche i bianconeri potrebbero tornare su di lui dopo i tentativi passati di strapparlo al Milan.