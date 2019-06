Prenderà presto il via nel corso dell'estate Temptation Island Vip. Il reality show che mette a dura prova la resistenza di coppie di fidanzati metterà nuovamente l'abito di gala ospitando sull'isola delle tentazioni coppie facenti parte del mondo dello spettacolo.



Volti noti della tv, del web e che spesso e volentieri si avvicinano al mondo del nostro calcio. E sul web e sui social é iniziata a circolare un'indiscrezione. A Temptation Island Vip 2019 prenderà parte anche la bellissima Elisabetta Galimi insieme al suo fidanzato Alessandro Lucino. Per ora sono solo rumors, ma si dice che Elisabetta e Alessandro stiano vivendo un periodo di alti e bassi e che l'isola possa essere la prova giusta per verificare la solidità della coppia.



Seguitissima sui social, Elisabetta é attrice e conduttrice anche di programmi televisivi legati al calcio. E' stata protagonista su Sportitalia e su Rai Sport nei programmi legati al calciomercato ed é ospite anche di Quelli che il calcio nelle domeniche di campionato. Tifosissima della Juve non perde occasione per deliziare i fan del suo profilo instagram anche con scatti che tolgono il fiato come quelli che vi mostriamo nella nostra gallery.