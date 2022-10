L'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Chelsea. Impossibile non tornare sull'episodio che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo, il quale ha lasciato la panchina all'80esimo della gara contro il Tottenham andando direttamente negli spogliatoi. Oggi il manager olandese lo ha punito facendolo allenare con la formazione giovanile degli Under 21 e ha spiegato così la motivazione.



CONSEGUENZE NECESSARIE - "Cristiano Ronaldo si è rifiutato di entrare in campo contro il Tottenham. Ci devono essere delle conseguenze. E' importante per l'atteggiamento e la mentalità del gruppo. I dettagli della questione rimangono tra me e Cristiano. Ronaldo rimane un giocatore importante della nostra rosa. Sono responsabile della cultura, devo stabilire gli standard e i valori. Il calcio è uno sport di squadra e va stabilito uno standard".